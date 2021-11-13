Xiaomi подробно описала план развертывания третьей партии MIUI 12.5 Enhanced Edition

MIUI 12.5 Enhanced Edition в настоящее время является последней версией мобильной операционной системы Xiaomi на базе Android. Он был анонсирован вместе с MIUI для Pad на мероприятии по запуску серий Xiaomi Mix 4 и Xiaomi Pad 5 в августе. С тех пор компания внедряет это программное обеспечение в соответствующие продукты. Три месяца спустя компания сообщает о третьей партии устройств, которые получат свежую версию MIUI.

По словам руководителя Xiaomi, более 25 устройств включены в третью партию для развертывания MIUI 12.5 Enhanced Edition. Исполнительный директор также показал следующие 25 моделей: Xiaomi CIVI, Redmi 9, Redmi 10X 4G, Redmi Note 11 Pro, Redmi K30 Ultra, Redmi 10X, 5G Redmi 10X Pro 5G, Redmi Note 11 5G, Xiaomi Pad 5, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Pad 5 Pro, Mi CC9 Pro, Mi 11 Youth Edition, Redmi K40 Gaming Edition, Redmi K20 Pro, Mi 9, Mi 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, Mi CC9, Mi 9 SE, Mi CC9 Meitu Customized Edition, Redmi K20.

По словам руководителя, развертывание обновлений для вышеперечисленных смартфонов и планшетов завершится к концу декабря 2021 года. Поскольку этот график предназначен для Китая, для международных рынков может потребоваться еще больше времени.

При этом ожидается, что Xiaomi представит MIUI 13 до конца этого года. Следовательно, компания приступит к выпуску следующей итерации MIUI, как только завершит выпуск текущей версии.

Источник — Astera.