Xiaomi поднялась на 338 позицию в списке Fortune Global 500

Недавно компания Xioami объявила, что поднялась на 84 места в списке компаний Fortune Global 500.

Xiaomi была включена в список Fortune Global 500 третий раз подряд, и в этом году компания заняла 338-е место. Это значительный скачок на 84 позиции по сравнению с 422-м местом в прошлом году.

Более того, китайский гигант заявляет, что он является самой быстрорастущей компанией в категории Интернет и розничной торговли в списке Fortune Global 500 года.

Комментируя это развитие, Лэй Цзюнь, основатель, председатель и генеральный директор Xiaomi Group, сказал: «По сравнению с нашими прошлыми достижениями, я больше сосредоточен на нашем потенциальном росте. Xiaomi все еще очень молодая, но амбициозная компания, полная мотивации. Я хотел бы искренне поблагодарить наших поклонников Xiaomi по всему миру, поскольку ваша непоколебимая поддержка помогла сделать Xiaomi такой живой и энергичной. Я думаю, что это не предел для Xiaomi, и я уверен, что люди увидят еще более сильную и мощную Xiaomi в будущем, и в следующем году мы добьемся гораздо более выдающихся результатов в списке Fortune Global 500».

Xiaomi сообщила об общей выручке в размере 245,9 миллиарда юаней в 2020 году, заняв 338-е место в списке Fortune Global 500 на 2021 год. Компания продолжает сообщать о быстром росте выручки, а также чистой прибыли, что превышает ожидания рынка.

Компания недавно сообщила, что в первом квартале 2021 года ее общий доход составил 76,9 млрд юаней (примерно 12 млрд долларов США), что на 54,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также зафиксировала скорректированную чистую прибыль в размере 6,1 миллиарда юаней (около 965 миллионов долларов США), при этом прибыль выросла на 163,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение первого квартала 2021 года было отгружено 49,4 миллиона единиц, а валовая прибыль от бизнеса смартфонов составила около 12,9 процента. Компания сосредоточила свое внимание на устройствах премиум и высокого класса, а также расширяет свое присутствие на международных рынках, а также уделяет повышенное внимание розничному бизнесу.

Источник — Astera.