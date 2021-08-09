Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио официально завершились 8 августа. В тот же день Ману Кумар Джайн, управляющий директор Xiaomi India, объявил, что его компания раздает смартфоны Mi 11 Ultra и Mi 11X индийским спортсменам, завоевавшим медали на международных играх.

Индия выиграла в общей сложности 7 медалей на Олимпийских играх в Токио-2020. Шесть победителей в отдельных видах спорта получат в подарок Mi 11 Ultra от Xiaomi India. Принимая во внимание, что все игроки индийской национальной хоккейной команды будут вознаграждены по Mi 11X каждый. Об этом сообщил управляющий директор компании Ману Кумар Джайн в Facebook и Twitter.

Руководитель компании говорит, что это способ Xiaomi India поблагодарить за то, что исполнили мечты Индии и принесли слезы радости и счастья 1,3 миллиардам человек. Он также добавляет, что выступления этих спортсменов определенно будут мотивировать многих маленьких детей. Вся нация празднует успехи своих спортивных деятелей. Помимо Xiaomi, различные местные органы власти и другие также объявили награды для медалистов.

Для тех, кто не знает, Mi 11 Ultra — самый дорогой смартфон Xiaomi в Индии на сегодняшний день. Его розничная цена в стране составляет 69 999 фунтов стерлингов. С другой стороны, Mi 11X — это смартфон среднего класса, стоимость которого начинается от 29 999 фунтов стерлингов.

Источник — Astera.