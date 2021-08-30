Главная » Новости

Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака Dinosaur

На чтение 1 мин Просмотров 92 Опубликовано

Xiaomi недавно подала заявку на новый графический товарный знак в виде динозавра. Этот товарный знак может стать новым талисманом грядущей серии смартфонов Redmi K50.

Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака Dinosaur

Для тех, кто не знает, компания ранее представила серию Redmi K20, талисман которой был назван динозавром «Большой дьявол». Теперь похоже, что компания может снова вернуть талисман динозавра для предстоящей линейки K50. Согласно отчету MyDrivers, китайский технический гигант только что подал заявку на новый графический товарный знак, предназначенный для небольшого динозавра. Торговая марка имеет международную классификацию и, как ожидается, будет использоваться для смартфонов и связанных с ними аксессуаров, таких как чехлы для смартфонов и многое другое.

Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака Dinosaur

Примечательно, что новый логотип маленького динозавра, зарегистрированный компанией, отличается от двух талисманов, которые компания использовала для смартфонов серии Redmi K в прошлом. В то время как линейки K20 и K30 поставлялись с талисманом динозавра и дракона соответственно, серия K40 не следовала этой традиции. Но он может быть возрожден к запуску K50 и даже может служить эксклюзивным логотипом для новой линейки.

Источник — Astera.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
@ASTERA: Медиа о технологиях и бизнесе
Добавить комментарий

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Медиа о технологиях и бизнесе