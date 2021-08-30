Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака Dinosaur

Xiaomi недавно подала заявку на новый графический товарный знак в виде динозавра. Этот товарный знак может стать новым талисманом грядущей серии смартфонов Redmi K50.

Для тех, кто не знает, компания ранее представила серию Redmi K20, талисман которой был назван динозавром «Большой дьявол». Теперь похоже, что компания может снова вернуть талисман динозавра для предстоящей линейки K50. Согласно отчету MyDrivers, китайский технический гигант только что подал заявку на новый графический товарный знак, предназначенный для небольшого динозавра. Торговая марка имеет международную классификацию и, как ожидается, будет использоваться для смартфонов и связанных с ними аксессуаров, таких как чехлы для смартфонов и многое другое.

Примечательно, что новый логотип маленького динозавра, зарегистрированный компанией, отличается от двух талисманов, которые компания использовала для смартфонов серии Redmi K в прошлом. В то время как линейки K20 и K30 поставлялись с талисманом динозавра и дракона соответственно, серия K40 не следовала этой традиции. Но он может быть возрожден к запуску K50 и даже может служить эксклюзивным логотипом для новой линейки.

Источник — Astera.