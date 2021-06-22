Xiaomi планирует запустить серию Mi TV 6 в Китае 28 июня

За прошедшие годы Xiaomi превратилась в бренд, с которым нужно считаться на рынке смарт-ТВ. Компания неизменно занимает первое место в категории «умное телевидение» в Китае. Даже на индийском рынке за последнее время Xiaomi опередила Samsung. Компания продолжила расширять ассортимент своих продуктов как для Mi, так и для Redmi TV. Вскоре после запуска линейки Mi TV EA 2022 бренд собирается запустить серию Mi TV 6 в Китае.Xiaomi TV.

Xiaomi сообщила на официальном канале Weibo Mi TV, что серия TV 6 будет запущена в Китае 28 июля. В сообщении Weibo также указывалось, что телевизор будет флагманской моделью, но бросит вызов высокому качеству изображения флагманских телевизоров за 10000 юаней. Это также наводит на мысль, что он вряд ли будет иметь высокую цену. На рекламном плакате также показано, что бренд Xiaomi будет проштампован спереди и будет иметь подставку с плоским основанием.

Серия Mi TV 6 заменит серию Mi TV 5, которая впервые была запущена в ноябре 2019 года в Китае. В серии Mi TV 5 используется панель 4K QLED, охватывающая цветовую гамму NTSC 108%. Мы ожидаем, что эта будущая модель также будет оснащена премиальными панелями QLED от Samsung.

Источник — Astera.