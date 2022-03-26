Xiaomi планирует глобальную презентацию на 29 марта, ожидается Redmi Note 11 Pro+ 5G

Глобальное подразделение Xiaomi запланировало еще одно мероприятие по запуску. Конференция состоится 29 марта. Как всегда, она начнется в 20:00 по Гринвичу+8. Компания заявляет, что представит новый смартфон Redmi Note.

Согласно сообщению официального аккаунта Xiaomi в Твиттере, компания анонсирует «самый мощный Redmi Note» . Компания называет устройство Ultimate.

Хотя Xiaomi больше ничего не говорит о телефоне, в течение последних нескольких недель мы слышали, что этот телефон будет не чем иным, как Redmi Note 11 Pro+ 5G , который дебютировал в Китае в конце октября 2021 года. Этот смартфон также носит название Xiaomi 11i HyperCharge в Индии. Принимая во внимание, что Redmi Note 11 Pro+ 5G, доступный в Индии , — это Redmi Note 11 Pro 5G , продаваемый в других регионах за пределами Китая.

Хотя Xiaomi называет его самым мощным Redmi Note, на самом деле это не так. Это может быть самый мощный за пределами Китая, но самый мощный в мире титул Redmi Note достается Redmi Note 10 Pro 5G . На некоторых рынках это устройство также известно как POCO X3 GT .

В любом случае, говоря о грядущем Redmi Note 11 Pro+ 5G для мировых рынков, он будет поставляться с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 920, оперативной памятью LPDDR4x, хранилищем UFS 2.2, 108 МП (широкий) + 8 МП (сверхширокий). ) + 2-мегапиксельная (макро) тройная камера, 16-мегапиксельная селфи-камера, двойные стереодинамики, боковой датчик отпечатков пальцев, MIUI 12.5 на базе Android 11, аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддержка быстрой зарядки 120 Вт.