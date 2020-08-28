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Xiaomi первой показала практически идеальную камеру под экраном

28.08.2020 13:04

Xiaomi намерена начать массовое производство смартфонов, оснащенных новой технологией — камерой под дисплеем, в следующем году. Об этом компания сегодня сообщила в своем блоге. Xiaomi заявила, что технически это третье поколение технологии, хотя первая и вторая версии, которые она выпустила, еще не вошли в массовое производство.

По словам Xiaomi, последняя версия технологии работает, позволяя селфи-камере видеть через промежутки в субпикселях дисплея, которые представляют собой красные, зеленые и синие точки, которые объединяются, чтобы образовать каждый пиксель. Xiaomi утверждает, что область дисплея над камерой имеет ту же плотность пикселей, что и остальная часть экрана, поэтому она может «отлично замаскировать» селфи-камеру под ней. Он добавляет, что сама селфи-камера должна соответствовать характеристикам более типичных фронтальных камер.

Xiaomi первой показала практически идеальную камеру под экраном

Хотя в сообщении говорится, что область экрана над камерой должна соответствовать «яркости, цветовой гамме и точности цветопередачи» остальной части дисплея, в блоге Xiaomi не упоминается, является ли сама панель OLED или ЖК-дисплеем, или какое она имеет разрешение.

Производители смартфонов уже некоторое время показывают камеры под дисплеем, но пока технология еще не получила должного коммерческого распространения. Xiaomi и Oppo представили эту технологию еще в июне прошлого года, а Oppo продемонстрировала рабочий прототип в том же месяце на MWC Shanghai. Однако Engadget сообщил, что эффект не был идеальным и что область экрана над камерой выглядела более «пиксельной», чем остальная часть экрана. Vivo также планировала продемонстрировать свой подход к технологии в концептуальном телефоне на MWC в этом году, прежде чем мероприятие было отменено из-за коронавируса.

Однако Xiaomi не станет первым производителем смартфонов, который представит эту технологию на массовом рынке. Ранее в этом месяце, ZTE сказал , что будет запускать смартфон с поддисплейной камерой 1 сентября под названием ZTE Axon 20 5G. Однако в настоящее время неясно, будет ли устройство запущено за пределами Китая.

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