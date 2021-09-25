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Xiaomi Pad 5 теперь доступен на AliExpress

Xiaomi Pad 5 теперь доступен на AliExpress
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Глобальная версия Xiaomi Pad 5 теперь доступна только на AliExpress по цене 458,16 долларов.

Xiaomi Pad 5 Глобальная версия

Ключевые особенности:

  • 11-дюймовый дисплей WQHD +
  • Частота обновления 120 Гц
  • Поддерживает DCI-P3 и Dolby Vision
  • 6 ГБ RAM + 128 ГБ ROM / 6 ГБ RAM + 256 ГБ ROM, LPDDR4X RAM + хранилище UFS 3.1
  • Qualcomm Snapdragon 860, 7 нм — Восьмиядерный процессор
  • Камера: Основная — 13 МП: Фронтальная — 8 МП
  • Аккумулятор: 8720 мАч высокой емкости, 22,5 Вт зарядное устройство в коробке
  • Четыре динамика, поддержка Dolby Atmos
  • Bluetooth 5.0
  • Цвета: серый и белый

Xiaomi Pad 5 GloXiaomi Pad 5 Глобальная версиябальная версия

Глобальная версия Xiaomi Pad 5 теперь доступна только на AliExpress по цене 458,16 долларов . Обратите внимание, что эта цена применима к варианту 6 ГБ + 128 ГБ, серому и белому цветам и поставляется с дополнительной стеклянной пленкой. Эта сделка заканчивается через 16 часов.

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