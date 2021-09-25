Xiaomi Pad 5 теперь доступен на AliExpress

Глобальная версия Xiaomi Pad 5 теперь доступна только на AliExpress по цене 458,16 долларов.

Ключевые особенности:

11-дюймовый дисплей WQHD +

Частота обновления 120 Гц

Поддерживает DCI-P3 и Dolby Vision

6 ГБ RAM + 128 ГБ ROM / 6 ГБ RAM + 256 ГБ ROM, LPDDR4X RAM + хранилище UFS 3.1

Qualcomm Snapdragon 860, 7 нм — Восьмиядерный процессор

Камера: Основная — 13 МП: Фронтальная — 8 МП

Аккумулятор: 8720 мАч высокой емкости, 22,5 Вт зарядное устройство в коробке

Четыре динамика, поддержка Dolby Atmos

Bluetooth 5.0

Цвета: серый и белый

Глобальная версия Xiaomi Pad 5 теперь доступна только на AliExpress по цене 458,16 долларов . Обратите внимание, что эта цена применима к варианту 6 ГБ + 128 ГБ, серому и белому цветам и поставляется с дополнительной стеклянной пленкой. Эта сделка заканчивается через 16 часов.