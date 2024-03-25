Xiaomi открыла прием предзаказов на очки со встроенной Bluetooth-гарнитурой

Через три дня после официального анонса новых «аудиоочков» Xiaomi, компания разместила их на своей платформе краудфандинга Youpin.

Новые гаджеты под названием Mijia Smart Audio Glasses получили всеобщее внимание, и теперь они доступны для предзаказа. Компания также представила все технические характеристики гаджета, продемонстрировала его дизайн и озвучила официальную розничную цену.

Очки Mijia Smart Audio созданы специально для прослушивания музыки и выполняют функции Bluetooth-гарнитуры. Они будут предлагаться с выбором из шести оправ и солнцезащитными линзами в качестве опции. Аудиосистема гаджета оснащена динамиками SLS0820 с функцией шумоподавления во время звонков и технологией «двойного предотвращения утечки» звука.

Масса корпуса очков составляет 37,7 грамма, а длина дужек равна 155 мм. На дужках установлены сенсорные площадки для управления гаджетом, а благодаря специальным датчикам, очки автоматически приостанавливают воспроизведение музыки, когда пользователь снимает их. Заявленное время автономной работы в режиме TWS-наушников составляет до 10 часов, а при разговорах по телефону — до 7 часов.

Сбор средств на выпуск этих аксессуаров начнется 27 марта. На этапе краудфандинга в Китае цена Mijia Smart Audio Glasses составит $63. Предзаказы уже доступны, и ожидается, что эти новые «аудиоочки» Xiaomi будут пользоваться большой популярностью среди поклонников бренда и тех, кто ищет удобные и стильные гаджеты для прослушивания музыки и звонков.