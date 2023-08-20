Xiaomi отказалась от обновления и ремонта смартфонов Redmi 9 и Note 9

Компания Xiaomi приняла решение включить три популярных смартфона брендов Redmi и Poco в список «End of Life» (EoL). Согласно информации от портала XiaomiUI, эти устройства больше не будут получать никакие обновления и ремонтироваться в официальных сервисных центрах компании.

В данном списке EoL оказались следующие бюджетные смартфоны: Redmi 9, Redmi Note 9 и Poco M2. В результате этого, перечисленные устройства не будут получать обновления системных патчей безопасности, версий операционной системы Android и обновлений фирменной оболочки MIUI. Кроме того, в случае поломки данные смартфоны нельзя будет отремонтировать в официальных сервисных центрах Xiaomi.

Следует отметить, что в середине августа старшая модель линейки, Redmi Note 9 Pro, была исключена из списка End of Support, что означает, что этот смартфон продолжит получать обновления.

Несмотря на то, что все перечисленные смартфоны были выпущены в 2020 году, они все еще пользуются популярностью в своем сегменте, и миллионы пользователей продолжают использовать их. Например, бюджетные смартфоны Redmi Note 9 за 10 месяцев продаж разошлись тиражом в 20 млн устройств.