Главная » Новости

Xiaomi отказалась от обновления и ремонта смартфонов Redmi 9 и Note 9

Автор На чтение 1 мин Просмотров 148 Опубликовано

Компания Xiaomi приняла решение включить три популярных смартфона брендов Redmi и Poco в список «End of Life» (EoL). Согласно информации от портала XiaomiUI, эти устройства больше не будут получать никакие обновления и ремонтироваться в официальных сервисных центрах компании.

Xiaomi отказалась от обновления и ремонта смартфонов Redmi 9 и Note 9

В данном списке EoL оказались следующие бюджетные смартфоны: Redmi 9, Redmi Note 9 и Poco M2. В результате этого, перечисленные устройства не будут получать обновления системных патчей безопасности, версий операционной системы Android и обновлений фирменной оболочки MIUI. Кроме того, в случае поломки данные смартфоны нельзя будет отремонтировать в официальных сервисных центрах Xiaomi.

Следует отметить, что в середине августа старшая модель линейки, Redmi Note 9 Pro, была исключена из списка End of Support, что означает, что этот смартфон продолжит получать обновления.

Несмотря на то, что все перечисленные смартфоны были выпущены в 2020 году, они все еще пользуются популярностью в своем сегменте, и миллионы пользователей продолжают использовать их. Например, бюджетные смартфоны Redmi Note 9 за 10 месяцев продаж разошлись тиражом в 20 млн устройств.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.