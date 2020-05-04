Xiaomi Otix Phone Pro оказался фейком от школьников

Xiaomi готовит новый флагманский смартфон под названием Otix Phone Pro.

Сегодня это сообщение было растиражировано в Сети, но как и ожидалось, это очередной фейк, причем от российского школьника.

Авторитетный инсайдер Xiaomishka заявил, что Otix Phone Pro это фейк, причем он не просто сказал об этом, но также привел несколько доказательств.

Еще инсайдер показал группу, в которой школьники и создали фейк, а потом его выгрузили на ресурс Slashleaks.

Стоит отметить, что на Slashleaks ничего не проверяют, и каждый может опубликовать утечку или фейк. Сейчас вся информация про Xiaomi Otix Phone Pro удалена.