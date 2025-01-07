Xiaomi опубликовала стоимость запчастей для ремонта Redmi Turbo 4

Компания Xiaomi представила свой первый смартфон с процессором Dimensity 8400-Ultra — Redmi Turbo 4, который стоит 1999 юаней (26 800 руб.).

Позже Xiaomi также опубликовала цены на запасные части для этого устройства, демонстрируя свою прозрачность в вопросах ремонта.

Так, например, замена экрана обойдется в 450 юаней (6100 руб.), аккумулятор — 119 юаней (1600 руб.), а фронтальная камера — всего 35 юаней (500 руб.). Это делает ремонт доступным и выгодным для пользователей.

Redmi Turbo 4 имеет 6,67-дюймовый OLED-экран, мощный процессор Dimensity 8400-Ultra и аккумулятор емкостью 6550 мАч с быстрой зарядкой на 90 Вт. Смартфон также обладает высокими стандартами защиты от воды и предлагает отличные функции для навигации и фотосъемки.

Доступные цены на ремонт делают Redmi Turbo 4 привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный и долговечный смартфон с хорошими характеристиками.