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Xiaomi опубликовала список устройств, получивших функцию расширения ОЗУ

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Полезная функция Memory extension впервые появилась на смартфонах брендов смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco еще весной.

Она позволяет за счет постоянной памяти расширить объём оперативной памяти, это происходит на программном уровне и пока только в прошивке MIUI 12.5.

По данным переводчика и разработчика платформы MIUI, скоро функцию «Расширение памяти» (Memory extension) получат смартфоны Poco X3 GT, Redmi Note 10 Pro 5G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9T 5G, Redmi 9T и Redmi Note 8.

Также востребованная среди пользователей функция будет предлагаться на аппаратах, созданных на базе процессоров Snapdragon 888, 870 и 865.

По заявлению инсайдера, на 3 ГБ можно будет расширить ОЗУ, если в смартфоне установлено свыше 128 и более флеш-памяти, при 64 ГБ постоянной памяти пользователи смогут увеличить оперативную память на 1 ГБ, а при 128 ГБ на 2 ГБ ОЗУ.

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