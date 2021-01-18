Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат прошивку MIUI 12.519.01.2021 00:01
В конце прошлого года крупнейший мировой производитель смартфонов представил промежуточную версию свой фирменной оболочки.
Недавно копания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат прошивку MIUI 12.5. В списке значится 27 моделей.
1. Xiaomi Mi 11
2. Xiaomi Mi 10
3. Xiaomi Mi 10 Pro
4. Xiaomi Mi 10 Ultra
5. Xiaomi Mi 10 Youth
6. Xiaomi Mi 9 SE
7. Xiaomi Mi 9
8. Xiaomi Mi 9 Explorer
9. Xiaomi Mi 9 Pro 5G
10. Xiaomi Mi CC9
11. Xiaomi Mi CC9 Pro
12. Xiaomi CC9e
13. Xiaomi Redmi K30 Pro
14. Xiaomi Redmi K30 5G
15. Xiaomi Redmi K30S
16. Xiaomi Redmi K30 Racing
17. Xiaomi Redmi K30i 5G
18. Xiaomi Redmi K30
19. Xiaomi Redmi K20 Pro
20. Xiaomi Redmi K20
21. Xiaomi Redmi 10X 5G
22. Xiaomi Redmi 10X Pro
23. Xiaomi Redmi Note 9
24. Xiaomi Redmi Note 9 Pro
25. Xiaomi Redmi Note 8
26. Xiaomi Redmi Note 7 Pro
27. Xiaomi Redmi Note 7
Первыми MIUI 12.5 получат аппараты, выпущенные для китайского рынка, потом обновление начнут распространять для глобальных версий.
По утверждению производителя, промежуточная прошивка увеличит автономность устройств, и повысит производительность встроенных приложений.
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