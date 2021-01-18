В конце прошлого года крупнейший мировой производитель смартфонов представил промежуточную версию свой фирменной оболочки.

Недавно копания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат прошивку MIUI 12.5. В списке значится 27 моделей.

1. Xiaomi Mi 11

2. Xiaomi Mi 10

3. Xiaomi Mi 10 Pro

4. Xiaomi Mi 10 Ultra

5. Xiaomi Mi 10 Youth

6. Xiaomi Mi 9 SE

7. Xiaomi Mi 9

8. Xiaomi Mi 9 Explorer

9. Xiaomi Mi 9 Pro 5G

10. Xiaomi Mi CC9

11. Xiaomi Mi CC9 Pro

12. Xiaomi CC9e

13. Xiaomi Redmi K30 Pro

14. Xiaomi Redmi K30 5G

15. Xiaomi Redmi K30S

16. Xiaomi Redmi K30 Racing

17. Xiaomi Redmi K30i 5G

18. Xiaomi Redmi K30

19. Xiaomi Redmi K20 Pro

20. Xiaomi Redmi K20

21. Xiaomi Redmi 10X 5G

22. Xiaomi Redmi 10X Pro

23. Xiaomi Redmi Note 9

24. Xiaomi Redmi Note 9 Pro

25. Xiaomi Redmi Note 8

26. Xiaomi Redmi Note 7 Pro

27. Xiaomi Redmi Note 7

Первыми MIUI 12.5 получат аппараты, выпущенные для китайского рынка, потом обновление начнут распространять для глобальных версий.

По утверждению производителя, промежуточная прошивка увеличит автономность устройств, и повысит производительность встроенных приложений.