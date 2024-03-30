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Xiaomi опубликовала прайс на ремонт флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Технологический гигант Xiaomi недавно опубликовал официальный прайс-лист на запчасти для ремонта своего флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition.

В Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition дороже всего стоит замена материнской платы, за нее придётся заплатить 426 долларов. А вот замена экрана выйдет значительно дешевле — 238 долларов. Другие компоненты флагманского смартфона оцениваются значительно дешевле.

Согласно официальному прайсу производителя замена аккумулятора будет стоить 25 долларов, задней широкоугольной камеры 139 долларов, телеобъектива — 25 долларов, а ультраширокоугольной — 68 долларов.

Фронтальный датчик изображения при ремонте оценивается в 8 долларов, а динамик в 4 доллара. Напомним Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition получил титановую рамку и заднюю крышку из техно-нанокожи, которая, как утверждается, в шесть раз более устойчива к износу, чем обычная кожа.

Источник: gizmochina

Xiaomi Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition
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