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Xiaomi опубликовала новые тизеры Redmi Note 14

Автор На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Xiaomi уже объявила дату презентации своих новых смартфонов линейки Redmi Note 14, сообщив, что их дебют пройдет 26 сентября.

Xiaomi опубликовала новые тизеры Redmi Note 14

Позже в сети компания распространила еще один тизер, в котором подчеркнула, что модели Note 14 Pro и 14 Pro+ успешно прошли испытания на водостойкость и получили сертификаты IP66, IP68 и IP69.

Это означает, что устройства могут находиться под водой на глубине до 2 метров в течение 24 часов без ущерба для работы.

Xiaomi опубликовала новые тизеры Redmi Note 14

Кроме того, Xiaomi уже показала все доступные расцветки для обеих моделей, что дает пользователям возможность выбрать понравившийся вариант.

Смартфоны обещают впечатляющие характеристики и стильный дизайн, что делает их ожидаемыми новинками на рынке.

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