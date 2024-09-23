Xiaomi опубликовала новые тизеры Redmi Note 14

Xiaomi уже объявила дату презентации своих новых смартфонов линейки Redmi Note 14, сообщив, что их дебют пройдет 26 сентября.

Позже в сети компания распространила еще один тизер, в котором подчеркнула, что модели Note 14 Pro и 14 Pro+ успешно прошли испытания на водостойкость и получили сертификаты IP66, IP68 и IP69.

Это означает, что устройства могут находиться под водой на глубине до 2 метров в течение 24 часов без ущерба для работы.

Кроме того, Xiaomi уже показала все доступные расцветки для обеих моделей, что дает пользователям возможность выбрать понравившийся вариант.

Смартфоны обещают впечатляющие характеристики и стильный дизайн, что делает их ожидаемыми новинками на рынке.