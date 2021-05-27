Xiaomi, Oppo, Realme и другие китайские бренды опять сокращают поставки смартфонов

Китайские производители смартфонов, по-видимому, снова снизили свои планы по поставкам мобильных телефонов на 2021 год. Сообщается, что это включает в себя такие крупные бренды, как Xiaomi, Oppo, Realme и Honor, которые в начале этого месяца уже снизили свои целевые показатели.

Согласно отчету DigiTimes, отраслевые источники, близкие к этому вопросу, показали, что эти бренды еще больше снизили свои цели по поставкам смартфонов на 2021 год. Есть несколько факторов, которые заставили китайских производителей смартфонов снизить свои цели по поставкам, в том числе проблемы с поставками материалы и даже глобальная нехватка микросхем, которая сказалась на различных отраслях промышленности по всему миру. Для тех, кто не знает, нехватка полупроводников уже повлияла на такие отрасли, как автомобили, компьютеры, бытовая техника и даже смартфоны.

Еще один заметный фактор — это возрождение коронавируса в ключевых регионах, таких как Индия, которая страдает от последствий второй волны COVID-19. Рынок смартфонов в стране восстанавливается, но, похоже, снова идет на спад. Киранджит Каур, старший менеджер по исследованиям в IDC, добавил: «Люди не выходят за пределы дома, если в этом нет крайней необходимости. Интернет-магазины предлагают только самое необходимое, а смартфоны не считаются необходимыми».

Индия была важным рынком для таких брендов смартфонов, как Xiaomi, Oppo, Realme и других. Таким образом, снижение продаж в регионе повлияет на общий объем продаж этих компаний. Примечательно, что Xiaomi была ведущим брендом смартфонов в регионе, ежегодно поставляя более 41 миллиона единиц в 2020 году. В заявлении Realme говорится, что «в определенной степени это сказывается на нашем текущем развитии бизнеса, но поскольку ситуация, надеюсь, улучшится, мы уверены. что мы сможем быстро восстановиться».

Источник: astera.ru