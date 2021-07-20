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Xiaomi охладила флагманские смартфоны новым обновлением

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Сейчас все флагманские процессоры считаются «горячими», поэтому производители в смартфонах вынуждены реализовывать хорошую систему охлаждения.

Но в ресурсоёмких задачах даже активного охлаждения может не хватать, и процессор начинает терять свою производительность.

Xiaomi Mi 11 Ultra на процессоре Snapdragon 888 сразу страдал от перегрева, и для снижения температуры китайкой компании потребовалось выпустить специальное обновление.

Пользователи, получившие прошивку под номером MIUI 12.21.7.14, сообщают что она снизила нагрев чипа на 5 градусов, а это можно назвать хорошим показателем.

Пока новое обновление доступно только в Китае, и если оно окажется стабильным, то его Xiaomi начнет распространять и в других регионах.

Ранее в Сети было много жалоб на перегрев Xiaomi Mi 11 Ultra и полного выхода аппарата из строя из-за сгорания элементов на материнской плате смартфона.

Xiaomi Xiaomi Mi 11 Ultra
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