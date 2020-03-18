Xiaomi оформила патент на необычный смартфон с гибким экраном

Xiaomi оформила патент на необычный смартфон с гибким экраном18.03.2020 09:32
Xiaomi запатентовала смартфон с новой камерой-перевертышем. Стоит отметитьт, что подобные смартфоны уже выпускались и это были Samsung Galaxy A80 и Asus ZenFone 6.
В этих моделях основная камера поворачивалась на лицевую сторону и использовалась для селфи.
В Xiaomi предлагают переворачивать не просто модуль камеры, а полностью часть дисплея с врезанной в ней датчиками камеры. То есть в смартфоне будет установлен гибкий экран.
Подобное решение можно назвать спорным, и скорее всего подобный смартфон китайский производитель навряд ли выпустит.
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