Xiaomi оформила патент на необычный смартфон с гибким экраном

Xiaomi запатентовала смартфон с новой камерой-перевертышем. Стоит отметитьт, что подобные смартфоны уже выпускались и это были Samsung Galaxy A80 и Asus ZenFone 6.

В этих моделях основная камера поворачивалась на лицевую сторону и использовалась для селфи.

В Xiaomi предлагают переворачивать не просто модуль камеры, а полностью часть дисплея с врезанной в ней датчиками камеры. То есть в смартфоне будет установлен гибкий экран.

Подобное решение можно назвать спорным, и скорее всего подобный смартфон китайский производитель навряд ли выпустит.