Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

Xiaomi свой новый флагман отправила специалистам DxOMark еще задолго до презентации, и по всей видимости смартфон уже протестирован, если президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг заявил, что оценка от специалистов DxOMark приятно удивит поклонников компании.

Xiaomi Mi 10 Pro получит четыре объектива и два дополнительных сенсора, предназначение которых пока достоверно неизвестно.

Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.

Утверждается, что видео было снято именно на смартфон.

Также сегодня стало известно, что Mi 10 поддерживает форму HEIF, которая уменьшает размеры снимка без потери качества. Напомним, презентация Xiaomi Mi 10 состоится 13 февраля.

#Xiaomi #xiaomimi10 #Mi10Pro #Mi10 #5G

Mr. Lei said that this video was shot on a new phone😊

I saw only some examples. pic.twitter.com/HINxrsXcd1

— Xiaomishka (@xiaomishka) February 11, 2020