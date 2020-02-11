Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.77 EUR/RUB: 69.82 BTC/USD: 9862.17

11 марта : вторник

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

11.02.2020 13:42

Xiaomi свой новый флагман отправила специалистам DxOMark еще задолго до презентации, и по всей видимости смартфон уже протестирован, если президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг заявил, что оценка от специалистов DxOMark приятно удивит поклонников компании.
Xiaomi Mi 10 Pro получит четыре объектива и два дополнительных сенсора, предназначение которых пока достоверно неизвестно.

Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.

Утверждается, что видео было снято именно на смартфон.

Также сегодня стало известно, что Mi 10 поддерживает форму HEIF, которая уменьшает размеры снимка без потери качества. Напомним, презентация Xiaomi Mi 10 состоится 13 февраля.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги