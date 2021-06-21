Ранее на этой неделе Xiaomi создала новую учетную запись на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, для нового отдела. Речь идет о новой киностудии, которую назвали Xiaomi Studios.

Как следует из названия, новая киностудия китайского технологического гиганта будет нацелена на изучение создания контента. В этом объявлении компания также сообщила, что она также запустит свою программу XIAOMI CREATOR на платформе социальных сетей. Камеры смартфонов с каждым годом становятся все более совершенными. Итак, похоже, что компания выдвигает это на первый план в новой студии, чтобы подчеркнуть ее возможности.

Точно так же в прошлом Apple использовала свои iPhone для производства короткометражных фильмов, таких как «Три минуты», которые были сняты в Китае. Теперь кажется, что Xiaomi также следует этому примеру, но расширяет эту идею. Хотя камеры смартфонов не так мощны, как специализированные кинокамеры, они по-прежнему предлагают пользователям более дешевый и доступный вариант для фотографии и видеосъемки. Многие уже использовали свои телефоны для съемки фильмов или аналогичных проектов, поэтому новая студия производителя смартфонов может стремиться предоставить больше возможностей этим создателям контента.

Другими словами, скоро мы можем увидеть несколько короткометражных фильмов китайского бренда. Более подробные сведения о новой студии и программе Creator в настоящее время неизвестны, но вскоре должны появиться новые новости. Так что следите за новостями, так как мы будем предоставлять обновления, когда появится дополнительная информация по этому поводу.

Источник — Astera.