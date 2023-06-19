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Xiaomi официально представила обновленный бюджетный телевизор Xiaomi Mi TV EA43

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Xiaomi на домашнем рынке показала обновленную версию доступного телевизора серии EA43.

Модель относится к 2023 модельному ряду, ее уже можно заказать у официальных продавцов по сниженной цене. На старте продаж Xiaomi Mi TV EA43 2023 предлагают за 112 долларов, при том что рекомендованная розничная цена новинки составляет 195 долларов.

Телевизор получил 43-дюймовую панель с разрешением 1920 х1080 пикселей, безрамочный экран и ряд технологий улучшающих плавность изображения и снижающих видеошум.

В основе Xiaomi Mi TV EA43 лежит четырёхъядерной процессор, который дополнили 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флеш-памяти.

Также есть поддержка Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц и Bluetooth. Для подключения используются два порта USB и пара HDMI. Работает новинка под управлением MUI for TV3.0.

Xiaomi официально представила обновленный бюджетный телевизор Xiaomi Mi TV EA43

Xiaomi Mi TV EA43
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