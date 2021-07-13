Xiaomi объявила в России о скидках на смартфоны и не только

Выгодно приобрести технику китайской компании можно до 21 июля в рамках акции с названием «Выпускная распродажа».

Акция уже проводится в официальном онлайн-магазине компании в России. В ее рамках по сниженной цене можно купить смартфоны и ряд другой техники производителя.

Максимальный размер скидки составит 5 тыс. рублей, однако помимо этого покупателям некоторых устройств могут предложить подарки.

Максимальная скидка будет действовать на смартфон Xiaomi Mi 10T и робот пылесос Mi Robot Vacuum-Mop с функцией влажной уборки.

Отдельные продукты можно купить с еще большей скидкой, а в их числе робот-пылесос Mi Robot Vacuum Mop P и телевизор Xiaomi Mi TV 4S с 65-дюймовым экраном.