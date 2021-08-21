Сезон продажи мобильной техники всегда начинался в августе, так как родители к 1 сентября начинают приобретать для ребенка не только форму и тетради, но также ноутбуки и смартфоны, а теперь еще и носимую электронику.

Соответственно продавцы к 1 сентября стараются привлечь клиентов разными распродажами, и уже многие ритейлеры в России объявили о скидках, не осталась в стороне и компания Xiaomi.

В России китайская компания анонсировала большую распродажу под названием «Снова в школу».

В период этой акции, скидки на смартфоны и другую технику производителя будут достигать 50%.

Так, со скидкой в 6000 рублей можно будет купить пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop, а смартфон Redmi Note 10S вместо 21 990 рублей по акции будет доступен за 19 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.