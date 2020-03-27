Этот смартфон китайская компания официально снимает с производства и продажи.

Xiaomi объявила о прекращении продаж смартфона Mi CC9 Pro, который на рынке смартфонов стад первым, оснащенным 108-Мп камерой.

Было также добавлено, что этот аппарат будет обновлен до Android 10.

Говоря о причине прекращения продаж было сказано, что компания намерена убрать из линейки смартфоны дороже 285 долларов, в которых нет поддержки 5G.

Напомним, что Xiaomi Mi CC9 Pro признан одним из лучших камерофоном на рынке. Он вышел в продажу чуть более четырех месяцев назад.