Xiaomi объявила о большой распродаже своих устройств со скидками

Xiaomi запускает крупную распродажу с большим скидками и подарками. Российское представительство компании назвало новую акцию «Праздник Весны и Труда».

Она продлится до 5 мая и в этот период можно купить со скидкой смартфоны брендов Xiaomi, Redmi, Poco, а также другие товары китайского производителя.

В ТВ акции участвует проектор Mi 4K Laser Projector 150 стоимостью 179 990 рублей. До пятого мая на него действует скидка 10 000 рублей, за счет которой лазерный проектор предлагается за 169 990 рублей.

Смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro можно купить по цене от 40 990 рублей, причем клиенты еще смогут выбрать в качестве подарка часы Mi Watch Lite или весы Mi Body Composition Scale 2.

Большая скидка также доступна на Redmi Note 8 Pro. В период специального предложения популярный смартфон будет стоить от 16 990 рублей, вместо рекомендованной розничной цены в 20 990 рублей.