Xiaomi обошла Samsung и стала самым популярным брендом смартфонов в РФ за 2023 год

Правда пока такая тенденция наблюдается в сети МТС.

В МТС, одном из крупнейших операторов мобильной связи в России, произошли кардинальные изменения в рейтинге самых популярных смартфонов. Специалисты Big Data МТС провели анализ данных о смартфонах, зарегистрированных в их мобильной сети за последние четыре года, и пришли к выводу, что бренд Xiaomi впервые возглавил этот рейтинг.

С 2020 по 2022 год, лидирующую позицию занимал Samsung, но в 2023 году все изменилось. Бренд Xiaomi занял первое место, составляя 24,3% от всех подключенных к мобильной сети телефонов. В 2022 году его доля составляла 23,5%.

Аналитики МТС считают, что успех Xiaomi связан с его активной маркетинговой деятельностью и расширением модельного ряда, включая как доступные варианты, так и флагманские устройства.

Этот бренд действительно пользуется популярностью среди российских потребителей, что подтверждают и результаты продаж за 2023 год, где Xiaomi занял первую позицию с долей продаж в 30% в штуках.

Доля устройств Samsung сократилась с 25,7% в 2022 году до 22,7% в 2023 году, занимая второе место. На третьей строчке находится Apple, у которого за год доля увеличилась с 20,7% до 22,3%.

Интерес к смартфонам этих брендов связан с лояльной клиентской базой. Например, пользователи Apple остаются самыми преданными поклонниками своего бренда: 59% из них обновили свои устройства на более современные модели, в то время как остальные выбрали другой производитель. У Samsung показатель лояльности составил 49%, а у Xiaomi — 36%.

Также стоит отметить значительный прирост популярности брендов Realme, TECNO и Infinix, чья доля увеличилась с 5,4% до 11,2% от зарегистрированных в сети устройств за год. Самыми популярными смартфонами среди абонентов МТС остались iPhone 11 и Redmi 9A.