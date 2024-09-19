Xiaomi обошла Apple и стала вторым брендом на рынке смартфонов в мире

Августе, став вторым производителем в мире. Это произошло из-за стабильных объёмов продаж у Xiaomi и сезонного снижения спроса у Apple.

По данным исследования Counterpoint, Xiaomi демонстрирует быстрый рост и способствует восстановлению глобального рынка смартфонов.

В августе Xiaomi смогла компенсировать снижение продаж на своих ключевых рынках благодаря промоакциям в Латинской Америке. После проблем с поставками в 2022 году компания адаптировала свою стратегию, что помогло увеличить продажи в 2023 году.

Xiaomi сфокусировалась на создании флагманских моделей в разных ценовых сегментах и активизировала маркетинг, что способствовало росту на новых рынках.

Устройства начального и среднего уровня, такие как Redmi 13 и Note 13, также показывают хорошие результаты, особенно в ценовом диапазоне до 200 долларов.

Хотя успех Xiaomi в августе связан с её активным ростом, сезонное снижение продаж Apple также сыграло свою роль. Обычно в августе Apple испытывает снижение продаж перед запуском нового поколения iPhone в сентябре. Однако ожидается, что выход iPhone 16 поможет Apple восстановить свои позиции.