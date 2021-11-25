Xiaomi уступила Apple в третьем квартале 2021 года из-за высокого спроса на iPhone 13

Недавно Xiaomi официально поделилась квартальным отчетом о производительности за третий квартал этого года. В этом отчете компания раскрыла свою выручку и глобальные поставки смартфонов, хотя, похоже, в третьем квартале 2021 года бренд уступил Apple.

Согласно отчету Canalys, доля Xiaomi на мировом рынке смартфонов составила 13,5%, а объем поставок составил 43,9 миллиона единиц. Это означало, что компания заняла третье место по сравнению с 16,7% рынка в предыдущем квартале. С другой стороны, Apple заняла второе место, обогнав китайского технологического гиганта, с долей рынка около 15% в третьем квартале.

По словам президента Xiaomi Ван Сяна, результаты компании в третьем квартале несколько снизились. Однако причина того, что Apple обогнала его, была связана с высоким спросом на серию iPhone 13. Помимо линейки iPhone 2021 года, высокопоставленный чиновник заявил, что нехватка чипов в этом квартале также повлияла на поставки смартфонов компании. Руководство считает, что нехватка могла повлиять на поставки значительных сумм от 10 до 20 миллионов мобильных телефонов.

Несмотря на общее снижение, Ван Сян добавил, что доля рынка смартфонов премиум-класса выросла. За первые три квартала 2021 года компания отгрузила в общей сложности 18 миллионов телефонов высокого класса, что составляет 12,8 процента от общего объема поставок. Это на 8 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Президент также добавил, что Xiaomi продолжит следовать своей стратегии сегмента высокого класса, а также приложит усилия и в других сегментах.

Источник — Astera.