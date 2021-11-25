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Xiaomi уступила Apple в третьем квартале 2021 года из-за высокого спроса на iPhone 13

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Недавно Xiaomi официально поделилась квартальным отчетом о производительности за третий квартал этого года. В этом отчете компания раскрыла свою выручку и глобальные поставки смартфонов, хотя, похоже, в третьем квартале 2021 года бренд уступил Apple.

Xiaomi уступила Apple в третьем квартале 2021 года из-за высокого спроса на iPhone 13

Согласно отчету Canalys, доля Xiaomi на мировом рынке смартфонов составила 13,5%, а объем поставок составил 43,9 миллиона единиц. Это означало, что компания заняла третье место по сравнению с 16,7% рынка в предыдущем квартале. С другой стороны, Apple заняла второе место, обогнав китайского технологического гиганта, с долей рынка около 15% в третьем квартале.

По словам президента Xiaomi Ван Сяна, результаты компании в третьем квартале несколько снизились. Однако причина того, что Apple обогнала его, была связана с высоким спросом на серию iPhone 13. Помимо линейки iPhone 2021 года, высокопоставленный чиновник заявил, что нехватка чипов в этом квартале также повлияла на поставки смартфонов компании. Руководство считает, что нехватка могла повлиять на поставки значительных сумм от 10 до 20 миллионов мобильных телефонов.

Xiaomi уступила Apple в третьем квартале 2021 года из-за высокого спроса на iPhone 13

Несмотря на общее снижение, Ван Сян добавил, что доля рынка смартфонов премиум-класса выросла. За первые три квартала 2021 года компания отгрузила в общей сложности 18 миллионов телефонов высокого класса, что составляет 12,8 процента от общего объема поставок. Это на 8 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Президент также добавил, что Xiaomi продолжит следовать своей стратегии сегмента высокого класса, а также приложит усилия и в других сегментах.

Источник — Astera.

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