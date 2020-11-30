Xiaomi обогнала Apple по продажам смартфонов

Китайской компании за несколько лет удалось добиться очень многого, и в третьем квартале 2020 года Xiaomi вошла в тройку крупнейших поставщиков на глобальном рынке.

По итогам трех месяцев Xiaomi отгрузила 44,4 млн устройств, а это оказалось больше, чем у компании Apple, которая теперь находится на четвертом месте с результатом 40,6 млн устройств.

Первые два места у Samsung и Huawei. Эти две компании в третьем квартале отгрузили 80,8 млн и 51,8 млн устройств соответственно.

Причем в отчетный период корейский производитель увеличил свою долю с 20,3% до 22,0%, а вот китайская компания в условиях санкций потеряла долю на рынке 16,9% до 14,1%.

Xiaomi в третьем квартале принадлежало 12,1% рынка, а Apple — 11,1%. В «пятерке» мировых лидеров еще числится Oppo с долей 8,2%.

В общей сложности в отчетный период производители смартфонов отгрузили 366,7 млн смартфонов, а это оказалось на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда компании на глобальном рынке продали 388,8 млн «умных» телефонов.