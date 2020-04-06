Xiaomi обновила Xiaomi Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10

Xiaomi многие смартфоны обновила до своей актуальной прошивки MIUI 11, но большинство устройств получили новую оболочку на базе Android 9.

Другие аппараты Xiaomi сейчас работают на MIUI 11, в основе которой лежит Android 10, и теперь список таких смартфонов пополнился еще двумя моделями — Mi Max 3 и Mi 8 Lite.

Ранее эти смартфоны работали на MIUI 11 с Android 9, а теперь у них актуальная оболочка создана на Android 10.

В новой сборке Mi Max 3 и Mi 8 Lite также есть февральский патч системы безопасности Google.