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Xiaomi обновила флагман Mi 8 Pro до MIUI 12

12.11.2020 19:27

Xiaomi Mi 8 Pro был одним из трех смартфонов серии Mi 8, выпущенных в 2018 году. Будучи флагманским смартфоном, телефон получил два обновления Android и теперь начал получать третье и, возможно, последнее обновление MIUI в виде MIUI 12. на мировых рынках.

Xiaomi обновила флагман Mi 8 Pro до MIUI 12

Mi 8 Pro был выпущен вместе с Mi 8 Lite во второй половине 2018 года после популярного POCO F1. Телефон дебютировал с MIUI 9 на базе Android Oreo. Затем он был обновлен до MIUI 10 и MIUI 11 вместе с Android Pie и Android 10 .

Компания начала развертывать MIUI 12 на этом телефоне в середине августа в Китае . Теперь, три месяца спустя, глобальный вариант этого смартфона, наконец, начал получать это обновление с номером сборки V12.0.1.0.QECMIXM .

Сборка программного обеспечения, выпущенная фирмой, в настоящее время находится на стадии «стабильной бета-версии». Это означает, что он доступен только для бета-тестеров и некоторых пользователей, использующих стабильную сборку. Если в этом выпуске нет серьезных проблем, он будет доступен для большего числа пользователей, после чего последует более широкое внедрение с пометкой «Стабильный».

При этом Xiaomi еще не выпустила MIUI 12 для русской версии Mi 8 Pro. Кроме того, MIUI 12 может стать последним крупным обновлением для этого смартфона, поскольку он не подходит для Android 11 и у него небольшой шанс получить MIUI 13.

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