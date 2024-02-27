Xiaomi обнародовала список смартфонов, которые обновятся до новой HyperOS

Компания Xiaomi объявила о том, что 20 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi в скором времени получат обновление HyperOS. Это обновление будет доступно для смартфонов на глобальном рынке, а не только в Китае. В опубликованном официальном списке указаны модели устройств, для которых обновление с HyperOS начнет выходить в первой половине текущего года.

Среди моделей, которые получат HyperOS, находятся такие популярные смартфоны, как Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, а также несколько моделей Redmi Note 12 и Redmi Note 13. В список также включены два планшета — Redmi Pad SE и Xiaomi Pad 6.

HyperOS — это обновленная операционная система, разработанная компанией Xiaomi, которая предлагает новые функции и улучшенную производительность для смартфонов. Ожидается, что обновление HyperOS привнесет улучшения в работе устройств, а также предложит новые возможности пользователям.

Это очередной шаг Xiaomi в развитии своих продуктов и удовлетворении потребностей своих клиентов. Обновление HyperOS для 20 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi позволит пользователям получить более улучшенный опыт использования своих устройств и насладиться новыми функциями операционной системы.