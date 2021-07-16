Во втором квартале этого года Xiaomi стала вторым по величине производителем смартфонов в мире, обогнав технологического гиганта Apple. В отчете Canalys Research говорится, что поставки китайской компании выросли на 83%.

Xiaomi впервые выходит на две лидирующие позиции в мире по поставкам смартфонов. Для тех, кто не знает, две верхние позиции исторически занимали Samsung и Apple.

Huawei ненадолго захватила вторую позицию, свергнув Apple, но вскоре после этого она начала сталкиваться с санкциями со стороны Соединенных Штатов. В конечном итоге компания ушла с рынка телефонов премиум-класса, и Xiaomi поспешила заполнить этот пробел, выпуская на рынок смартфоны с лучшими характеристиками и агрессивными ценами.

Согласно Canalys Research, Samsung осталась ведущим брендом смартфонов в мире с долей 19 процентов во втором квартале этого года, в то время как Xiaomi удалось увеличить свою долю рынка до 17 процентов во втором квартале 2021 года. Apple занимает третье место с 14 процентами доли рынка. с точки зрения отгрузки смартфонов. OPPO и Vivo занимают четвертое и пятое места с долей рынка по 10 процентов каждая.

Бен Стэнтон, менеджер по исследованиям Canalys, говорит, что средняя цена продажи Xiaomi примерно на 40% и 75% ниже по сравнению с Samsung и Apple соответственно. Таким образом, компании удалось увеличить продажи своих высокопроизводительных устройств, таких как Mi 11 Ultra.

Тем не менее, еще неизвестно, удастся ли Xiaomi удержать свои позиции от конкурентов, таких как OPPO и Vivo, которые также имеют ту же цель — предлагать смартфоны высокого класса по доступной цене. Еще одно преимущество Vivo и OPPO перед Xiaomi заключается в том, что они тратят много средств на маркетинговые усилия.

В отчете Canalys говорится, что производителю серии Mi 11 удалось увеличить поставки более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе.

Источник — Astera.