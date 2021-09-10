Xiaomi обещает, что его быстрое зарядное устройство на 120 Вт не убьет аккумулятор нового телефона

Если вы следили за китайской телефонной ареной в течение последних нескольких лет, вы заметили неизбежную гонку вооружений с быстрой зарядкой. Такое ощущение, что каждые несколько месяцев появляется новый чемпион, а мощные зарядные устройства постоянно сокращают время, необходимое для зарядки аккумулятора телефона.

В этом месяце Xiaomi прилагает самые большие усилия, чтобы довести свою технологию «HyperCharge» до широкой глобальной аудитории. Предстоящий Xiaomi 11T Pro имеет зарядное устройство на 120 Вт, что является огромным увеличением мощности по сравнению с текущим глобальным флагманом Mi 11, который использует зарядное устройство на 55 Вт, которое может довести вас до 100 процентов за 45 минут. Xiaomi еще не раскрыла примерное время зарядки 11T Pro, но в прошлом году Mi 10 Ultra, предназначенный только для Китая, также имел зарядное устройство на 120 Вт, для заполнения которого потребовалось всего 23 минуты.

Обычная реакция, которую я наблюдаю на такие быстрые зарядные устройства, — это то, что они наверняка окажут негативное влияние на долговечность батареи, или что должны быть проблемы с безопасностью, или и то, и другое. Поэтому я поговорил с Даниэлем Десьярле, главой международного отдела коммуникаций и глобальным представителем Xiaomi, об усилиях компании по технологии быстрой зарядки и о том, что людям за пределами Китая следует ожидать от 11T Pro.

Во-первых, как это работает? «Это все равно, что иметь два разных входа для заправки газа в вашем автомобиле и два отдельных бака», — говорит Десьярле о конструкции двухэлементной батареи Xiaomi, которая аналогична работе других мощных решений для быстрой зарядки . «Теперь вместо того, чтобы заполнять одну сторону с определенной медленной скоростью, вы можете заполнять две одновременно. Все это делается на боковой стороне телефона, зарядное устройство выдает 120 Вт, и вместо того, чтобы пытаться поднять максимум пять вольт, один канал делит его на два, три, четыре канала. Это позволяет нам все увеличивать — все делается на 20 ампер ».

Десьярле подробно объяснил, что происходит с технологией в самой батарее, и как работают системы теплового мониторинга Xiaomi для поддержания оптимальной скорости зарядки в каждой точке цикла, но, как не инженер, я, откровенно говоря, не обладаю квалификацией. прокомментируйте электрическую схему здесь. Что я могу прокомментировать, так это дизайн телефона и ожидания потребителей, и я знаю, что многие люди действительно беспокоятся о компромиссах с этими системами быстрой зарядки.

Что касается долговечности, Дежарле говорит, что вы можете рассчитывать на выносливость, как и другие более традиционные телефоны. «Это то, что мы очень, очень тщательно проверили», — говорит он. «Как правило, при таком уровне зарядки с батареями, с которыми мы его тестировали, после 800 циклов зарядки у вас все еще будет 80 процентов работоспособности батареи. Эти 20 процентов могут звучать как «Ого, я теряю 20 процентов», но это вполне стандартно практически для всех технологий зарядки. 800 циклов, для большинства людей это примерно два года. Так что это довольно солидно».

Для сравнения, Apple — компания, которая столкнулась с серьезной проверкой долговременной работы батареи, предлагая при этом более медленную технологию зарядки, чем большинство ее конкурентов, — говорит клиентам, что литий-ионная батарея сохранит «до 80 процентов своей первоначальной емкости. при 500 полных циклах зарядки ». Если данные тестирования Xiaomi точны, такой телефон, как 11T Pro, не должен страдать от необычно короткого срока службы, даже если его владелец когда-либо использует только быстрое зарядное устройство.

Когда я спрашиваю, может ли использование более медленных зарядных устройств улучшить состояние аккумулятора, Дежарле отвечает: «Между ними есть относительно незначительные различия. Конечно, оптимальным вариантом будет использование более медленного зарядного устройства, если вы собираетесь заряжать на ночь, и быстрое зарядное устройство для более сложных ситуаций ». Но тестирование Xiaomi проводилось с предположением, что вы можете получить хорошее состояние батареи, если будете постоянно использовать быструю зарядку.

Что касается безопасности, Дежарле говорит, что тестирование было чрезвычайно тщательным и проводилось с участием третьих сторон, с 34 различными функциями защиты аккумулятора, включенными в само устройство. «Обычно это одна из причин, почему эта технология сейчас выходит на мировые рынки», — говорит он. «Мы хотели убедиться, что мы соблюдаем все правила, но также чтобы это было невероятно безопасно для всех».

Тем не менее, я задавался вопросом о возможных компромиссах. Неужели у такой системы зарядки нет минусов? Может ли телефон с более традиционной зарядкой быть тоньше или, например, вмещать большую батарею? По словам Дежарле, отрицательного воздействия нет. Тем не менее, фактическое зарядное устройство немного больше, чем средний телефонный комплект, и, конечно же, потребляет больше энергии (хотя и в течение более коротких периодов времени).