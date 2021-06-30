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Xiaomi объединяется с Cult.fit, чтобы поддерживать здоровье и фитнес в Индии

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Популярный бренд смартфонов Xiaomi только что объявил о своем последнем партнерстве, которое называется «Active with Cult by Mi». Это сотрудничество с Cult.fit для пропаганды здоровья и фитнеса в Индии.

Xiaomi объединяется с Cult.fit, чтобы поддерживать здоровье и фитнес в Индии

В последнее время люди стали более сознательно относиться к своему здоровью и благополучию, и теперь Mi India стремится помочь людям в Индии в рамках своей «Бдительной жизни». Новое партнерство будет сосредоточено на «принятии небольших сознательных решений для улучшения и улучшения своего психического и физического здоровья, особенно в настоящее время». Посредством программы Active with Cult китайский технологический гигант стремится помочь пользователям оставаться в форме, внося небольшие изменения в свой образ жизни с помощью упражнений, питания, образа мышления, а также вводя режим фитнеса.

Помимо физического благополучия, сотрудничество компании также направлено на психическое здоровье, позитивное отношение к телу и домашние тренировки. Партнерство будет осуществляться в форме серии Fitness, поддерживаемой Cult, в которой также будут представлены Симран Назаре — эксперт по танцевальному фитнесу, Навин Шарма — эксперт по йоге, Сувини Мехра — эксперт по силе и многие другие. Он также будет иметь живые сеансы «Спроси меня о чем угодно» (AMA) с такими личностями, как Светамбари Шетти и другими.

Xiaomi объединяется с Cult.fit, чтобы поддерживать здоровье и фитнес в Индии

Другими словами, производитель смартфонов работает над тем, чтобы поощрять здоровый образ жизни, а также повышать ценность жизни потребителей за счет внедрения технологий и продуктов, которые предлагают проблемы для фитнеса и многое другое. Примечательно, что этот шаг также прибывает после запуска компании Mi Watch Revolve Active в Индии , которая прибыла под знаменем Watchful Living.

Источник — Astera.

Xiaomi
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