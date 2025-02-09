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Xiaomi не выпустит преемника Mix Fold в 2025 году

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Xiaomi анонсировала свой первый складной телефон Mix Flip, в прошлом году, и теперь готовит его преемника, Mix Flip 2.

Однако сообщается, что компания не выпустит Mix Fold 5 в этом году, хотя продолжит развивать большие складные устройства.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил о новых складных телефонах, ожидаемых на китайском рынке, таких как Oppo Find N5 и Honor Magic V4, при этом Xiaomi Mix Fold 5 не был упомянут. Это порождает слухи о том, что компания может приостановить выпуск складных устройств в формате «книги».

Тем не менее другой технический эксперт отметил, что Xiaomi не прекращает разработки больших складных устройств и может вернуться к ним в 2026 году.

Также он добавил, что в этом году наблюдаются изменения в характеристиках складных телефонов: акцент смещается на легкие и оптимизированные для сгибания модели, тогда как универсальные устройства становятся менее популярными.

Возможно, это также связано с тем, что Vivo решила выпустить только одну модель X Fold 4, вместо двух, как это было в прошлом году, когда были представлены X Fold 3 и X Fold 3 Pro.

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