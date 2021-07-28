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Xiaomi нанимает экспертов по технологиям автономного вождения для своего автомобильного отдела

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Лэй Цзюнь, основатель Xiaomi, только что поделился новым объявлением о найме в своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов. В этом объявлении чиновник в основном показал, что компания нанимает экспертов в области автономного вождения для своего собственного автомобильного подразделения.

Еще в марте китайский технологический гигант объявил, что войдет в бизнес по производству интеллектуальных электромобилей с первоначальными инвестициями в размере около 10 миллиардов юаней (примерно 1,5 миллиарда долларов США). Теперь исполнительный директор официально опубликовал объявление о наборе персонала, призывающее 500 технических экспертов присоединиться к «Отделу автономного вождения Xiaomi». В сообщении в социальных сетях говорится, что компания ищет 500 экспертов для создания собственной запатентованной технологии самоуправления для своих умных автомобилей.

Xiaomi нанимает экспертов по технологиям автономного вождения для своего автомобильного отдела

Кроме того, компания увеличила количество кадров и расширила возможности своего автомобильного отдела в различных областях. Сюда входят платформы данных, алгоритмы миллиметровых волн, система управления автомобилем и его внутренними компонентами, инструменты разработки, разработка интерфейсной платформы, встроенное программное обеспечение, визуализация / восприятие, карта высокой точности и многое другое.

Источник — Astera.

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