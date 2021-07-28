Лэй Цзюнь, основатель Xiaomi, только что поделился новым объявлением о найме в своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов. В этом объявлении чиновник в основном показал, что компания нанимает экспертов в области автономного вождения для своего собственного автомобильного подразделения.

Еще в марте китайский технологический гигант объявил, что войдет в бизнес по производству интеллектуальных электромобилей с первоначальными инвестициями в размере около 10 миллиардов юаней (примерно 1,5 миллиарда долларов США). Теперь исполнительный директор официально опубликовал объявление о наборе персонала, призывающее 500 технических экспертов присоединиться к «Отделу автономного вождения Xiaomi». В сообщении в социальных сетях говорится, что компания ищет 500 экспертов для создания собственной запатентованной технологии самоуправления для своих умных автомобилей.

Кроме того, компания увеличила количество кадров и расширила возможности своего автомобильного отдела в различных областях. Сюда входят платформы данных, алгоритмы миллиметровых волн, система управления автомобилем и его внутренними компонентами, инструменты разработки, разработка интерфейсной платформы, встроенное программное обеспечение, визуализация / восприятие, карта высокой точности и многое другое.

Источник — Astera.