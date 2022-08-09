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Xiaomi намерена представить сразу 30 новых устройств на мероприятии 11 августа

Автор На чтение 1 мин Просмотров 69 Опубликовано

Xiaomi через пару дней проведёт большую презентацию, которая будет рассчитана на три часа.

На ней основатель и главный исполнительный директор бренда Лэй Цзюня обещает показать 30 новинок.

Источник указывает, что на сцене будут показаны только некоторые товары, остальные поступят в продажу без публичного анонса.

Предположительно, 11 августа состоится показ основных устройств, а это складной смартфон Xiaomi Mix Fold, планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, наушники Xiaomi Buds 4 Pro и смартфон Redmi K50 Extreme Edition.

Также будут продемонстрированы новые смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro.

Xiaomi намерена представить сразу 30 новых устройств на мероприятии 11 августа

Xiaomi
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