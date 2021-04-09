Xiaomi намерена представить еще три новых смартфона на базе Snapdragon 870

Процессор Snapdragon 870 впервые дебютировал на смартфоне от компании Xiaomi, и это был Mi 10S, а позже с этим чипом выпустили Redmi K40.

Snapdragon 870 оказался очень удачным процессором, который по своей производительности обходит Snapdragon 865 и не сильно отстает от флагманского Snapdragon 888.

В целом Snapdragon 870 является разогнанной версией Snapdragon 865. Чип выпускают по 7-нанометровому техпроцессу.

В основе однокристальной системы лежит четыре ядра Cortex-A77 и четыре Cortex-A55.

Процессор поддерживает 5G, где за работу в сетях пятого поколения отвечает модем Snapdragon X55.

По слухам, на базе Snapdragon 870 компания Xiaomi выпустить еще три смартфона, но каких именно и когда, пока неизвестно