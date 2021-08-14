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Xiaomi намерена начать продажи нового планшета Mi Pad 5 в Европе в сентябре

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В следующем месяце на европейском рынке может появиться в продаже новый планшет от китайской компании из линейки Mi Pad 5.

Новые модели были представлены в Китае недавно.

Стоит отметить, то свои планшеты в Европе китайская марка не выпускала около трех лет, и одна из моделей линейки в этом году может все-таки выйти за пределы Китая.

Напомним, что в линейке представлены планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro с доступными ценами и хорошими характеристиками. Предположительно, Mi Pad 5 и появится в Европе.

На китайском рынке его стоимость составляет 310 долларов. В нем установлен процессор Snapdragon 860, а также экран с частотой обновления 120 Гц. Во сколько обойдется европейцам этот планшет, пока не сообщается.

 

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