В следующем месяце на европейском рынке может появиться в продаже новый планшет от китайской компании из линейки Mi Pad 5.

Новые модели были представлены в Китае недавно.

Стоит отметить, то свои планшеты в Европе китайская марка не выпускала около трех лет, и одна из моделей линейки в этом году может все-таки выйти за пределы Китая.

Напомним, что в линейке представлены планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro с доступными ценами и хорошими характеристиками. Предположительно, Mi Pad 5 и появится в Европе.

На китайском рынке его стоимость составляет 310 долларов. В нем установлен процессор Snapdragon 860, а также экран с частотой обновления 120 Гц. Во сколько обойдется европейцам этот планшет, пока не сообщается.