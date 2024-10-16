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Xiaomi намекнула на скорый выход нового смартфона Redmi Turbo 4

Автор На чтение 2 мин Просмотров 13 Опубликовано

Xiaomi анонсировала приближающийся выпуск нового смартфона Redmi Turbo 4. Недавно один из сотрудников компании похвалил предыдущую модель Redmi Turbo 3, что может означать, что выход нового устройства не за горами.

Xiaomi намекнула на скорый выход нового смартфона Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 3 имел хороший OLED-дисплей, мощный процессор Snapdragon и быструю зарядку. Ожидается, что Redmi Turbo 4 будет иметь улучшенные характеристики, хотя официальные данные пока не раскрыты.

Скорее всего, новый телефон предложит большую производительность, лучшее время работы от батареи, обновленную камеру и качественные дисплеи.

Redmi Turbo 3 был отмечен высокими характеристиками: он оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Под капотом смартфона находится мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, который обеспечивает отличную производительность. Устройство также предлагает 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища, что делает его подходящим для многозадачности.

Смартфон работает на базе Android 14 и имеет впечатляющую камеру с основной матрицей на 50 Мп с оптической стабилизацией, а также 8 Мп широкоугольный сенсор. Фронтальная камера тоже не отстает, предлагая 20 мегапикселей для качественных селфи. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, что позволяет быстро восполнить заряд.

Кроме того, Redmi Turbo 3 имеет рейтинг защиты IP64, что делает его устойчивым к пыли и влаге. Смартфон поддерживает современные технологии, такие как Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также NFC для удобной беспроводной оплаты. ИК-бластер позволяет управлять различными устройствами дистанционно.

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