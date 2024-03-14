Xiaomi намекает на выпуск 8-дюймового планшета

Почти три года спустя после возвращения в категорию планшетов, компания, возможно, наконец-то представит планшет с небольшим экраном.

Недавно несколько руководителей Xiaomi намекнули на запуск 8-дюймового планшета.

Устройство, находится в стадии разработки, и скоро его могут зарегистрировать в базе данных HyperOS.

И как только Xiaomi сочтет его готовым к выпуску на рынок, продукт должен получить сертификацию от регулирующих органов. После чего начнет появляться подробная информация о компактном планшете.

Напомним, все предыдущие планшеты Xiaomi имели 8-дюймовый дисплей, за исключением Mi Pad 4 Plus. Таким образом, планшет с небольшим экраном не будет совершенно новым продуктом от Xiaomi.

Просто 8-дюймовый размер когда-то считался стандартным для планшетов с большими рамками. Но теперь, с минимальными рамками, эти планшеты попадают в категорию небольших или мини.

Источник: gizmochina