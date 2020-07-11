Xiaomi намекает на скорый дебют загадочного смартфона

В социальной сети китайская компания распространила тизер, в котором содержится намек на презентацию нового смартфона.

Дебют загадочной новинки будет проходить на мероприятии с названием Ecosystem Product Launch, которое будет проходить 15 июля в онлайн-формате.

О новом «загадочном сюрпризе» к сожалению ничего не сообщают.

Остается добавить, что на мероприятии будет представлена еще международная версия Mi Band 5, электрические самокаты, а также медиаприставка, новый монитор и другие устройства.