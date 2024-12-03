Xiaomi намекает на дебют нескольких новинок в декабре

Руководители Xiaomi намекают на интересные события в декабре, подготавливая почву для возможного выпуска новых продуктов.

Лу Вэйбин, президент Xiaomi Group, сообщил в Weibo, что ожидается увеличение доли компании на рынке мобильных телефонов в Китае более чем на 1 процентный пункт в 2024 году и намекнул на «сюрпризы» в этом месяце.

Ван Тенг, вице-президент по маркетингу Xiaomi в Китае, также написал в Weibo о необходимости сдать «последнее домашнее задание», что может указывать на предстоящие новинки от бренда Redmi.

Хотя официальные детали пока не раскрыты, ранние утечки и сертификаты указывают на возможные сроки запуска новых моделей.

Например, смартфон Redmi Turbo 4, сертифицированный в ноябре, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями.

Ожидается, что этот смартфон будет ориентирован на геймеров и пользователей, требующих высокой производительности.

Кроме того, Xiaomi обычно обновляет линейки Redmi Note и бюджетные модели в это время года. Также могут появиться новые устройства для экосистемы, такие как носимые гаджеты, проекторы или устройства для умного дома.

Прогноз увеличения доли рынка на 1% показывает, что Xiaomi усиливает свои позиции на конкурентном рынке. Это связано с расширением продуктовых линеек, популярностью брендов Redmi и Xiaomi, инновациями, такими как быстрая зарядка, и удобным подходом к пользователям через HyperOS 2. Кстати недавно компания сообщила о новых функциях в операционной системе для китайского рынка.

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