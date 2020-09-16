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Xiaomi намечает выход первого смартфона на Snapdragon 875 на 2021 год

16.09.2020 10:47

Согласно известному прогнозу, потенциальный Xiaomi Mi 11 может быть выпущен в первые несколько месяцев 2021 года. Смартфон Xiaomi премиум-класса, который может оказаться ожидаемым Mi 11 и иметь камеру под дисплеем, присоединится к неизвестному телефону Vivo и станет одним из первых устройств, поддерживающих Qualcomm Snapdragon 875 SoC.

Xiaomi намечает выход первого смартфона на Snapdragon 875 на 2021 год

Похоже, что Xiaomi уже далеко впереди на стадии планирования в отношении смартфона с процессором Snapdragon 875 , который, как предполагалось, вполне может стать Xiaomi Mi 11 (или даже Xiaomi Mi 20, если китайский OEM-производитель выберет новую модель — система нумерации, как в Mi Note 10). Специалист Digital Chat Station поделился некоторыми новыми подробностями о потенциальном грядущем флагманском устройстве.

Согласно докладчику, Xiaomi и Vivo разрабатывают несколько смартфонов Snapdragon 875 с потенциальной датой выпуска «до Весеннего фестиваля». Весенний фестиваль — это еще одно название китайского Нового года, который в 2021 году начинается 12 февраля, поэтому кажется, что в ближайшие месяцы может появиться больше признаков появления Xiaomi Mi 11.

Слухи об этом следующем, вероятно, флагманском устройстве с премиальной ценой от Xiaomi ходят уже некоторое время, и один из слухов, который, кажется, появляется чаще, чем другие, заключается в том, что Mi 11 будет иметь камеру под дисплеем (UDC). система, позволяющая смартфону отображать полноэкранный режим. Поскольку Xiaomi недавно продемонстрировала свое решение UDC третьего поколения с модифицированным устройством Mi 10 Ultra , эта конкретная функция для устройства с питанием от SD 875 кажется вероятной.

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