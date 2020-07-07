Китайская компания готовит новый флагманский смартфон, который получит название Xiaomi Mi 10 Venti и окажется дороже уже существующего Xiaomi Mi 10 Pro.

Более того, этот смартфон окажется первым в линейке бренда, который будет предлагаться с дисплеем AMOLED и частотой обновления 120 Гц.

Как сообщил инсайдер, Xiaomi начнет продажи нового флагмана Mi 10 Venti в августе.

Этому аппарату приписывают процессор Snapdragon 865 и его улучшенный вариант, а работать он будет под управлением MIUI 12.

Предварительная стоимость новинки составит 710 долларов.