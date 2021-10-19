Xiaomi начнет массовое производство своего автомобиля в первом полугодии 2024 года

Лей Цзюнь, генеральный директор и основатель Xiaomi , заявил, что компания планирует начать массовое производство автомобилей под собственной маркой в ​​первой половине 2024 года.

Представитель китайского технологического гиганта поделился новостью (через Reuters ), которая была основана на комментарии, сделанном высокопоставленным чиновником во время мероприятия для инвесторов. Занг Цзыюань, директор отдела международного маркетинга Xiaomi, также поделился новостью в своем официальном аккаунте Weibo (китайский сайт микроблогов). Примечательно, что это первая официальная цель компании в ее предстоящем подразделении электромобилей, о котором было впервые объявлено ранее в этом году.

Кроме того, акции бренда также выросли на 5,4 процента, что также является самым большим ежедневным процентным ростом с 12 мая 2021 года. Еще в марте компания также заявила, что инвестирует значительные 10 миллиардов долларов США в свой проект по производству электромобилей более течение следующих десяти лет. В августе Xiaomi также завершила регистрацию бизнеса для своего подразделения электромобилей.

На данный момент компания занимается наймом сотрудников для своего автомобильного проекта, хотя ей еще предстоит раскрыть, будет ли она сотрудничать с известным автомобильным брендом для своего автомобиля или будет производить этот автомобиль самостоятельно.