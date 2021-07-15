Главная » Новости

Xiaomi начинает тестирование сборок MIUI на базе Android 12

На чтение 1 мин Просмотров 135 Опубликовано

Google выпускает бета-версии Android 12 для Pixels с мая. Многие партнерские OEM-производители также выпустили бета-версии для некоторых своих телефонов. Однако большая часть программного обеспечения, созданного производителями-партнерами, является чистым AOSP с некоторыми дополнениями. Но все мы знаем, что окончательный публичный релиз для этих телефонов выйдет с оболочкой Android соответствующей компании. Следовательно, неудивительно, что Xiaomi начала тестирование MIUI на базе Android 12.

Xiaomi начинает тестирование сборок MIUI на базе Android 12

Xiaomi является частью программы Android 12 Beta. Компания выпустила бета-версию Android 12 для четырех устройств, а именно Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 11X Pro и Mi 11i. Теперь компания приступила к тестированию MIUI на базе последней версии Android для некоторых своих телефонов.

Фирма начала тестирование грядущей версии Android с MIUI для Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro в прошлом месяце. Как бы то ни было, тесты остальных телефонов начались совсем недавно.

К сожалению, неизвестно, работает ли Xiaomi над Android 12 с MIUI 12.5 или MIUI 13. Надеюсь, что это последнее, поскольку пользователи смогут получить вместе следующую итерацию MIUI, а также Android.

Источник — Astera.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов