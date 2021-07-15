Xiaomi начинает тестирование сборок MIUI на базе Android 12

Google выпускает бета-версии Android 12 для Pixels с мая. Многие партнерские OEM-производители также выпустили бета-версии для некоторых своих телефонов. Однако большая часть программного обеспечения, созданного производителями-партнерами, является чистым AOSP с некоторыми дополнениями. Но все мы знаем, что окончательный публичный релиз для этих телефонов выйдет с оболочкой Android соответствующей компании. Следовательно, неудивительно, что Xiaomi начала тестирование MIUI на базе Android 12.

Xiaomi является частью программы Android 12 Beta. Компания выпустила бета-версию Android 12 для четырех устройств, а именно Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 11X Pro и Mi 11i. Теперь компания приступила к тестированию MIUI на базе последней версии Android для некоторых своих телефонов.

Фирма начала тестирование грядущей версии Android с MIUI для Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro в прошлом месяце. Как бы то ни было, тесты остальных телефонов начались совсем недавно.

К сожалению, неизвестно, работает ли Xiaomi над Android 12 с MIUI 12.5 или MIUI 13. Надеюсь, что это последнее, поскольку пользователи смогут получить вместе следующую итерацию MIUI, а также Android.

Источник — Astera.