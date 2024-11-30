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Xiaomi начала выпуск прошивки HyperOS 2 на международном рынке

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Компания Xiaomi начала развертывание прошивки HyperOS 2 на базе Android 15 для своих устройств на международном рынке, сообщает портал GSMArena.

Первым устройством, получившим обновление, стал флагманский смартфон Xiaomi 14, для которого размер прошивки составляет 6,3 ГБ. Номер сборки — OS2.0.4.0.VNCMIXM.

HyperOS 2 является новой операционной системой Xiaomi, заменившей MIUI. Она предлагает улучшенные функции для работы в экосистеме Xiaomi и других брендов компании, включая обновленный интерфейс и оптимизацию использования памяти и аккумулятора. Также в новой сборке предусмотрены функции на основе искусственного интеллекта.

Согласно слухам, обновление будет доступно для ряда других устройств, включая серии Xiaomi 13, Civi 3, Mix Fold 3, Mix Flip, а также для моделей Redmi 12, K60, 13R и других.

Стали известны гаджеты от Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2 в ноябре

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